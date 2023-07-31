Нет подтверждений для версий, связанных с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей.

Украинцам уже вскоре сообщат о причинах авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел и жители города. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал в интервью Укринформу.

Костин напомнил, что в начале расследования выдвинули четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения", - отметил он.

Видео дня

По словам Костина, расследование еще продолжается, в межведомственной следственной группе работают представители ГБР и СБУ, а Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. Также к работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, специалистов из Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии Украины.

Генпрокурор отметил, что собраны все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз. По его словам, благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились, в частности, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. На месте падения было обнаружено 14 погибших, среди которых ребенок. Среди жертв были люди, которые в то утро вели детей в детский сад.

Вас также могут заинтересовать новости: