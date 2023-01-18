В Броварах по состоянию на 14:00 выявлено 17 погибших в результате авиакатастрофы. Среди них четверо детей и 9 человек, находившихся на борту вертолета.
Такие данные обнародовала ГСЧС. "Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы, судьба одного ребенка остается неизвестной", - говорится в сообщении.
При этом в ГСЧС подчеркнули, что информация уточняется.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы в здании детского сада.
Психологи службы оказали помощь 51 человеку.
На месте чрезвычайной ситуации работает мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС.
Падение вертолета в Броварах
В Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все они погибли.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ вместе с Нацполицией и другими органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.