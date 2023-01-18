Подразделения ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы в здании детского сада.

В Броварах по состоянию на 14:00 выявлено 17 погибших в результате авиакатастрофы. Среди них четверо детей и 9 человек, находившихся на борту вертолета.

Такие данные обнародовала ГСЧС. "Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы, судьба одного ребенка остается неизвестной", - говорится в сообщении.

При этом в ГСЧС подчеркнули, что информация уточняется.

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Спасатели продолжают поисково-спасательные работы в здании детского сада.

Психологи службы оказали помощь 51 человеку.

На месте чрезвычайной ситуации работает мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС.

Падение вертолета в Броварах

В Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все они погибли.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ вместе с Нацполицией и другими органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

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