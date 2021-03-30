Вчера, 29 марта, возле Запорожья сошел с рельсов пассажирский поезд Интерсити.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия аварии скоростного пассажирского поезда "Интерсити" сообщением Киев-Запорожье, который вчера сошел с рельсов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, движение на заблокированном участке железной дороги восстановили. Авария привела вчера к задержке 7 поездов.

Пассажиров аварийного "Интерсити" пришлось с места аварии вывозить резервным поездом, потому что подъехать на место аварии на автомобилях или на автобусах было невозможно. Не смогла к месту ЧП подъехать и "скорая", которую вызвали ля одного из пассажиров.

Сейчас состав, потерпевший крушение, по-прежнему находится на месте, сообщает Страна. При этом поезда на Запорожье идут медленно и опаздывают, так как приходится пропускать встречные составы.

Авария поезда под Запорожьем: что известно

Вчера, 29 марта, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 «Интерсити» Киев - Запорожье в вагонах поезда находились 88 пассажиров.

Пострадавших в результате аварии нет, «Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины происшествия.

Согласно предварительной информации, авария поезда произошла из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

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Автор: Екатерина Лиманская