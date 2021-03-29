Также сообщается о возобновлении движения на участке аварии между Запорожьем и Днепром.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) сообщила о возможных задержках в движении поездов в связи с аварией скоростного поезда №732 «Интерсити» Киев – Запорожье, а также возобновлении движения на участке инцидента.

Об этом сказано в сообщении компании.

«Укрзализныця» сообщает о вынужденной задержке ряда рейсов из-за схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье», - говорится в сообщении.

Так, поезд №731 Запорожье - Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.

По информации пресс-службы, также с опозданием ориентировочно на 1-2 часа пройдут поезда:

№070 Мариуполь-Львов,

№738 Запорожье-Киев,

№012 Новоалексеевка-Киев,

№010 Мариуполь-Киев,

№116 Бердянск-Киев,

№088 Новоалексеевка-Ковель.

В компании отметили, что точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать по стандартному маршруту, но с замедлением скорости.

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«Просим пассажиров с билетами на эти рейсы с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» сообщает, что восстановительные работы на поврежденном участке железнодорожных путей продолжатся ночью, поэтому просим пассажиров следить за официальными обновлениями о возможных новых задержках.

Ааария поезда "Киев-Запорожье": что известно

Сегодня, 29 марта, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 «Интерсити» Киев - Запорожье в вагонах поезда находились 88 пассажиров.

Пострадавших в результате аварии нет, «Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины происшествия.

Согласно предварительной информации, авария поезда произошла из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

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Автор: Анна Бредихина