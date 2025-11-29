Издание утверждает, что экс-глава ОП извинился, если больше не будет отвечать на звонки.

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что отправляется на передовую - спустя несколько часов после того, как подал заявление об отставке с должности. Об пишет New York Post.

"Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек", - написал он.

Издание утверждает, что экс-глава ОП извинился, если больше не будет отвечать на звонки. Он не уточнил, когда и как намерен отправиться на передовую войны с Россией, и присоединится ли к Вооружённым силам Украины.

"Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского - я отправляюсь на фронт. Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2022 года. Может быть, мы еще увидимся. Слава Украине, - добавил он.

По его словам, его "возмущает грязь, обрушившаяся на него, и ещё большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".

Увольнение Ермака

28 ноября Андрей Ермак подал в отставку. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что он хочет избежать "слухов и спекуляций" вокруг ситуации. Он добавил, что в условиях внешних вызовов и войны Украина должна сохранять внутреннюю устойчивость.

