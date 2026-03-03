Экс-руководитель ОП Ермак нашел новое занятие: стало известно, где он будет работать

Он возглавлял один из комитетов НААУ на общественных началах.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Об этом сообщил официальный сайт НААУ .

Отмечается, что в НААУ начали работу четыре новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органа - отраслевые комитеты.

Отдельными распоряжениями председателя НААУ, РАУ Лидии Изовитовой создан Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, который возглавил Андрей Ермак. Также этим распоряжением созданы еще: Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья (председатель - Анна Ищенко); Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (председатель - Сергей Антоненко); Комитет по вопросам медиации (председатель - Луиза Романадзе).

Видео дня

При этом в сообщении сказано, что деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах.

Во исполнение задач комитеты взаимодействуют с Советом адвокатов Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления, деятельность которых связана со сферой ответственности комитетов, судебными и правоохранительными органами, комитетами и аппаратом Верховной Рады Украины, международными организациями и их представительствами в Украине, правозащитными организациями, общественными организациями, объединениями, юридическими лицами частного и публичного права, а также физическими лицами.

Увольнение Ермака

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак подал в отставку и выразил ему благодарность за то, что "украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть".

В тот же день на сайте президента появился его указ №868/2025 от 28 ноября, которым предусматривается уволить Ермака с должности главы Офиса президента Украины.

Все это произошло на фоне сообщения НАБУ и САП, что в течение 15 месяцев проводили расследование по раскрытию огромной коррупционной схемы в области энергетики. Соответствующая операция получила название "Мидас".

Участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

28 ноября НАБУ и САП проводили процессуальные действия в доме Ермака.

По данным Financial Times, обыски у Ермака могли быть связаны с коррупцией в сфере энергетики, но тогда Ермак не получал подозрение.

Вас также могут заинтересовать новости: