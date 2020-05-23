Акция под офисом кума Путина: в "Нацкорпусе" заявляют о задержанных, у Медведчука – о пострадавших

В полиции Киева информацию о взрыве опровергли.

Возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и кума Путина Виктора Медведчука в Киеве на ул. Большая Васильковская, 23б в субботу, 23 мая, прогремел взрыв, заявили в пресс-службе политсилы. Перед этим там проходила акция «Национального корпуса».

Как сообщил в комментарии hromadske пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин, в результате взрыва есть пострадавшие.

«Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие», - заявил он, не указав, о каких пострадавших идет речь.

Руководитель киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин в комментарии hromadske рассказал, что акция протеста была посвящена Дню героев.

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«Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, поэтому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили», - рассказал он.

Руководитель ячейки «Нацкорпуса» отмечает, что с их стороны задержали «около пяти человек», которые сейчас находятся в Печерском райотделе полиции.

«Сейчас адвокат пошел туда, потому что тех, кто провоцировал драку, на сколько я знаю, уже отпустили. Надеемся, что полиция разберется», - отметил он.

Насчет взрыва он сказал: «было задымлено, не знаю, кто бросил, с какой стороны, у нас тоже были файеры, но зачем бы нам бросать, себя взрывать, но никто не пострадал».

В то же время в полиции Киева информацию о взрыве опровергли. Так, Анна Страшок из отдела коммуникаций полиции Киева заявила, что эту информацию они «опровергают».

«Возле здания активисты жгли файеры. Потом был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка», - проинформировала она.

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