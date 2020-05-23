Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)
14:35, 23 мая 2020Происшествия
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По некоторым данным, полиция успела задержать двоих человек.
Улицу окутал дым / скриншот из видео
Возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина, произошел взрыв.
Видео взрыва опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky news.
По их данным, вначале были слышны крики людей, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек. Остальные, бросая файеры, якобы смогли убежать.
На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.
фото Telegram-канал Pavlovsky news
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