Возле офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)

По некоторым данным, полиция успела задержать двоих человек.

Возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина, произошел взрыв.

Видео взрыва опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky news.

По их данным, вначале были слышны крики людей, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек. Остальные, бросая файеры, якобы смогли убежать.

На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.

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