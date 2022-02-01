Девушка устроила у себя дома вебстудию, откуда она показывала себя в режиме реального времени за денежное вознаграждение.

24-летнюю девушку подозревают в "изготовлении порно". Жительница Одессы показывала тело в сети, теперь ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Полицейские установили, что девушка оборудовала у себя дома "вебстудию" и установила ресурсы, через которые она выходила в сеть. В режиме реального времени она показывала свое тело за денежное вознаграждение.

Сотрудники Управления миграционной полиции Одесской области и Управления уголовного розыска разоблачили девушку. Они провели обыски по месту жительства и "работы" одесситки. Во время них правоохранители изъяли компьютерную технику, вебкамеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства деятельности, которые "противоречат нормам общественной морали".

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"Изготовление видеопродукции порнографического характера с целью сбыта и ее сбыт, совершенные повторно, ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - добавили в полиции.

Следствие продолжается. Полиция устанавливает информацию о других лицах, которые могут быть причастными к "незаконному порнобизнесу".

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ривненщине будут судить сутенера, который хранил детское порно. Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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