Одесские патриоты продемонстрировали оружие и напомнили о катакомбах.

В Одессе активисты заявили о готовности защищать город с оружием в руках в случае нападения РФ. Представители патриотических организаций записали видеообращение, которое сейчас тиражируется в социальных сетях.

Обращение размещено, в том числе на странице местного патриота Демьяна Ганула в Facebook.

На видео - известные активисты (Ганул, Игорь Бею и другие), которые обращаются к потенциальным захватчикам на украинском и русском языках. При этом в руках мужчин – оружие.

Отмечается, что в случае необходимости патриоты выступят единым фронтом, чтобы защитить Одессу от вторжения. Они напоминают, что в Одессе и Одесской области есть катакомбы, которые могут послужить укрытием для партизан в случае военных действий.

"Нам отступать некуда, за нами только море. Нам есть, чем вас встретить... Одесса во время Второй мировой войны героически оборонялась против нацистов. Так же будет обороняться против рашистов", - акцентируют активисты.

Ганул также написал, что все патриотические организации Одессы предстанут единым фронтом против российских оккупантов.

"Одесса всегда славилась разнообразием национальностей и гостеприимством, но только для тех, кто приходит к нам с миром. Жители нашего города защищали свои дома от немецких нацистов 81 год назад (в 1941 году 73 дня добровольцы вместе с бойцами действующей армии обороняли город от румынских и немецких оккупантов – УНИАН). Мы выстояли в 2014-м перед современными российскими нацистами, которые развязали войну на украинской земле. Одесситы 2 мая 2014 года как никто другой показали, что Одесса — это Украина", - написал Ганул.

Читайте такжеУкраинцы запустили патриотический флешмоб в Facebook (фото)Он подчеркивает, что, несмотря на все разногласия, которые возникли между патриотами в последние годы, независимо от языка, на котором они общаются и в какие храмы ходят, все станут бок о бок против российских оккупантов.

