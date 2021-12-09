Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

В Ривненской области будут судить 40-летнего жителя Волынской области, который вербовал ровно для сексуальной эксплуатации в Польше и хранил детскую порнографию.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина с января этого года занимался вербовкой 25-летней жительницы Ривне.

"В частности, он убеждал женщину, которая находилась в трудном материальном положении, без работы и постоянного источника доходов, согласиться на выезд в Республику Польша для оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Со своей стороны, он гарантировал потерпевшей бесплатное перемещение в соседнюю страну, достойные условия проживания, питания, соблюдения прав и интересов, а также высокую зарплату. Женщина, в конце концов, согласилась на эти условия и 21 октября мужчина повез ее в Польшу, однако на границе его задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ноутбуке волынянина обнаружили видеозаписи и фотографии с детской порнографией.

Ривненской областной прокуратурой обвинительный акт в отношении жителя Волынской области, которому инкриминируют вербовку, перемещение человека с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшего, а также хранение детской порнографии без цели сбыта (ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины), направлено в суд.

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: Светлана Макринская