В Кривом Роге похитители 20-летнего парня требовали за него 100 тысяч гривень, а потом убили

Злоумышленники похитили 20-летнего парня, требуя у матери 100 тыс. гривень выкупа, а через три недели его убили.

В Кривом Роге 9 февраля полиция задержала трех соучастников похищения и убийства 20-летнего парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

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По его словам, в январе злоумышленники похитили 20-летнего парня, требуя у матери 100 тыс. гривень выкупа, а через три недели его убили.

Для раскрытия преступления полицейские опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий.

Как выяснили правоохранители, организовал преступление и группу ранее судимый мужчина, который отбыл срок за мошенничество. Он выбрал себе двух подельников, заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент угона злоумышленник организовал себе алиби.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве за час задержали злоумышленников, которые посреди улицы похитили мужчину.