В Киеве за час задержали злоумышленников, которые посреди улицы похитили мужчину (фото, видео)

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые напали на киевлянина посреди улицы и похитили его, силой посадив в микроавтобус. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, подозреваемых задержали в течение часа.

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«Свидетели происшествия успели запомнить приметы неизвестных и своевременно сообщить в дежурную часть Оболонского управления полиции. Так, очевидец проинформировал о том, что пятеро неизвестных лиц вблизи остановки общественного транспорта насильно посадили мужчину в микроавтобус «Фольксваген» с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону жилого массива Троещина», - отметили в полиции.

В Киеве немедленно был введен план «Перехват». Впоследствии полицейские догнали похитителей в поселке Зазимье Броварского района Киевской области. Злоумышленники оставили автомобиль с потерпевшим на обочине, а сами начали убегать.

В конце концов, правоохранители задержали четырех правонарушителей, одному из них удалось сбежать. Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 годов рождения.

Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь. По его словам, ему глаза забрызгали из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него надели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой.

Все четверо правонарушителей отказались давать объяснения правоохранителям относительно своего поступка.

«По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам Крищенко, правоохранители выясняют причины и мотивы преступления, а также устанавливают остальных лиц, которые могут быть причастны к его совершению.

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе пятеро мужчин на BMW Х5 похитили женщину и требовали у нее деньги, но она сумела сообщить в полицию.