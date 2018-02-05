Полиция ищет свидетелей аварии в Днепре, в которой погиб украинский волонтер Краснопольский (видео)

19:30, 05 февраля 2018
Происшествия
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Автомобиль, которым он управлял, поворачивал налево. В это время его протаранил внедорожник, двигавшийся позади. Волонтер погиб на месте.

"Назначены соответствующие экспертизы для установления, что именно случилось и кто виноват. Если есть свидетели происшествия - обращайтесь", - призывают в местной полиции.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в результате ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский. Он был успешным дизайнером, который после оккупации родного Донецка стал помогать армии и побывал в плену боевиков.

Похороны погибшего в ДТП волонтера состоятся 7 февраля в Днепре.

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