Полиция ищет свидетелей аварии в Днепре, в которой погиб украинский волонтер Краснопольский (видео)

За рулем внедорожника находился 25-летний сын главного офтальмолога Днепра.

В полиции ищут свидетелей аварии в Днепре, в которой погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.

Читайте такжеПогиб известный украинский волонтер Краснопольский: стала известна дата похорон

Автомобиль, которым он управлял, поворачивал налево. В это время его протаранил внедорожник, двигавшийся позади. Волонтер погиб на месте.

"Назначены соответствующие экспертизы для установления, что именно случилось и кто виноват. Если есть свидетели происшествия - обращайтесь", - призывают в местной полиции.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в результате ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский. Он был успешным дизайнером, который после оккупации родного Донецка стал помогать армии и побывал в плену боевиков.

Похороны погибшего в ДТП волонтера состоятся 7 февраля в Днепре.