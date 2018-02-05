Погиб известный украинский волонтер Краснопольский: стала известна дата похорон

15:31, 05 февраля 2018
Общество
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Краснопольского похоронят 7 февраля / фото facebook.com/Borys Filatov

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов. Он рассказал, что прощание с погибшим запланировано на 11:00 в Дворе КДЦ "Менора".

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Также он сообщил, что похороны пройдут сразу после этого, в 12:30, на Запорожском кладбище.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в результате ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский. Он был успешным дизайнером, который после оккупации родного Донецка стал помогать армии и побывал в плену боевиков.

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