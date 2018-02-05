Леонид Краснопольский погиб: что известно о прошедшем плен волонтере (видео)

Ранее из-за доноса и фотографий с украинскими военными в телефоне Краснопольский пережил плен в подвалах здания СБУ в оккупированном Донецке.

4 февраля в результате ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский. Он был успешным дизайнером, который после оккупации родного Донецка стал помогать армии и побывал в плену боевиков.

Как пишет сайт 24, Краснопольский родился и всю жизнь прожил в Донецке. До войны, при поддержке известного модельера Михаила Воронина, он открыл здесь собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды.

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Как рассказывал волонтер в комментарии проекту "Новые герои Донбасса", бизнес был настолько успешным, что житель Донецка не мог представить, что однажды все изменится. "Люди, которых я знал по 20 лет как политически амебных, оказалось, что любят Россию и ждут Путина, хотят в "ДНР", — вспоминал активист.

С начала вооруженного противостояния на Донбассе начал помогать украинской армии на блокпостах, но из-за доноса 19-летней дочери партнерши по бизнесу попал в подвалы самопровозглашенной "ДНР". "Пришли ко мне в цех с "МГБ "ДНР" люди, которые размахивали документами, распечатанными на принтере, потом пошли и вернулись уже с оружием", - подчеркивал тогда Леонид.

Кроме того, после террористы в его телефоне нашли фотографии с украинскими военными, поэтому продержали его в подвалах здания СБУ в Донецке. Также допрашивал его следователь из России.

В итоге мужчине повезло, и его обменяли. После пережитого Краснопольский решил переехать с семьей в Днепр, в котором продолжил как дизайнерскую, так и волонтерскую деятельность. Каждому, кто перечислял средства для украинских бойцов, волонтер дарил оригинальную футболку с патриотическим принтом.

Как сообщал УНИАН, недавно во Львове от страшной болезни умер волонтер.