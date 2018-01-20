В центре Киева горит дом (фото)
20:37, 20 января 2018
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Горит пятиэтажный выселенный дом - площадь пожара составляет около 800 кв. м.
Сейчас причины пожара устанавливается / фото tsn.ua
В центре столицы, на улице Богдана Хмельницкого, 12, горит пятиэтажный выселенный дом.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар в доме возник в 19.42.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Горит 5-й этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв. м.
К тушению огня привлечены 21 единица техники и 82 человека личного состава.
Как сообщает ТСН, по данным спасателей, одной из причин пожара может быть преднамеренный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства.
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