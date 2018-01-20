В центре Киева горит дом (фото)

В центре столицы, на улице Богдана Хмельницкого, 12, горит пятиэтажный выселенный дом.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар в доме возник в 19.42.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Горит 5-й этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв. м.

К тушению огня привлечены 21 единица техники и 82 человека личного состава.

Как сообщает ТСН, по данным спасателей, одной из причин пожара может быть преднамеренный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства.