На Крещатике легковушка от удара опрокинулась на крышу (фото, видео)

1 января около 23:00 на пересечении улиц Институтской и Крещатик в столице столкнулись две легковушки.

После удара Audi перевернулась и оказалась на крыше. Об этом сообщает Информатор.

"Произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. Audi ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus - с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно. Никто толком не может ничего объяснить", — рассказал инспектор патрульной полиции Владимир Матвиенко.

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"Скорая" забрала пассажирку Audi с сотрясением головного мозга. Водитель перевернутого автомобиля обошелся небольшой травмой ноги и шоком.

Несколько свидетелей рассказали, что Ford Focus двигался не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской. И на горевший для Audi зеленый свет тот не пропустил ее. Сам же Александр, водитель опрокинутой машины, из-за шока не помнит, с какой стороны ехал Ford Focus.

Как сообщал УНИАН, 1 января под Киевом перевернулся автобус с жителями из белорусского Мозыря. В салоне были дети. Пассажиры возвращались домой из киевского аквапарка.