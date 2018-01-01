Под Киевом перевернулся автобус с туристами из Беларуси (фото)

00:49, 01 января 2018
Происшествия
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Туристы из Беларуси возвращались домой из киевского аквапарка.

соцсети

В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с жителями из белорусского Мозыря. В салоне были дети. Пассажиры возвращались домой из киевского аквапарка.

ДТП с туристами из Беларуси / соцсети

Сообщество автомобилистов Мозыря во «ВКонтакте» сообщает, что в дорожном происшествии чудом обошлось без жертв, передает "Белсат".

Пострадавшие люди сразу отправились на родину. В Мозыре некоторые из них поедут сразу в больницу.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус.

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Теги: #перевернулся автобус с беларусами