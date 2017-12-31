В Одессе грабители забрали зарплату фельдшера скорой и убили его

В Одессе задержаны трое мужчин, убивших фельдшера скорой помощи. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вечером 30 декабря в Суворовском районе города.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, правоохранители оперативно задержаны троих подозреваемых, зарезавших 35-летнего мужчину.

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Головин отметил, что нападение было совершено на улице, от полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи.

«У него была порезана подключичная область и поперек…», - добавил он. Открыто уголовное производство, начато расследование.

Как уточнили в Одесской городской станции скорой помощи, трагически погиб их сотрудник - фельдшер 3-й подстанции Андрей Овчинников.

«Погиб не в результате несчастного случая или скоропостижной болезни, а в результате бандитского нападения, когда получал в банкомате зарплату - и все прекрасно понимают, что сумма была не настолько «астрономической». Одно из четырех нанесенных ножевых ранений, оказалось смертельным», - сообщили медики.

Отмечается, что городская станция скорой медпомощи потеряла квалифицированного сотрудника, хорошего человека, отзывчивого товарища и настоящего профессионала.