На Львовщине женщина избила дочь до сотрясения мозга из-за сломанной шариковой ручки

На Львовщине женщина ударила дочь головой об стенку за сломанную шариковую ручку.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, как пишет Status quo.

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Как стало известно из материалов приговора, женщина была судима до 5 лет лишения свободы за умышленное тяжкое телесное повреждение и освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. 4 мая 2017 года в 20:00, находясь в одной из комнат своего дома, по адресу с. Грусятичи Жидачевского района Львовской области устроила ссору со своей малолетней дочерью по поводу того, что последняя сломала шариковую ручку. Женщина нанесла ребенку несколько ударов руками в лицо и по различным участкам тела, а также ударила головой о стену, причинив ей сотрясение головного мозга.

Учитывая, что обвиняемая в полном объеме признала свою вину в совершении инкриминируемого ей органом досудебного следствия преступлении, суд назначил ей наказание по ч. 2 ст. 125 УК Украины - 240 часам общественных работ.