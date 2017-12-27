На Киевщине перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Вчера поздно вечером на 12-м километре дороги «Мытница-Фастов» пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся.

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Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области, водитель микроавтобуса не выбрал безопасной скорости движения, в результате - не справился с управлением.

В момент аварии в салоне находилось более двух десятков пассажиров, из них 13 получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в больницу. После осмотра медиков семерых пострадавших пришлось госпитализировать.

По факту ДТП полиция начала расследование.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря под Славянском автобус столкнулся с легковушкой, в результате чего перевернулся. В автобусе находилось 25 пассажиров, из них пострадали трое.