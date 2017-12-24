Под Славянском из-за ДТП перевернулся автобус с 25 пассажирами, есть пострадавшие (фото)

21:45, 24 декабря 2017
Происшествия
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Водитель автобуса получил царапины лица, пассажирка автобуса, девочка 2011 рождения, получила ушибы.

В автобусе находились 25 пассажиров / фото facebook.com/don.gunp

На автодороге Славянск-Краматорск после столкновения с легковым автомобилем слетел с дороги и перевернулся автобус с 25 пассажирами, три человека пострадали.

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Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook, в ДТП пострадала 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и его малолетняя пассажирка.

«Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль «Приора» столкнулся с автобусом «Эталон», от чего последний слетел с дороги и перевернулся», - говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находилась женщина 1956 года рождения / фото facebook.com/don.gunp

За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения, она доставлена в больницу.

Водитель автобуса получил царапины лица, пассажирка автобуса, девочка 2011 рождения, получила ушибы.

ДТП случилось на дороге Славянск-Краматорск / фото facebook.com/don.gunp

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Проводится проверка обстоятельств происшествия.

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Теги: #ДТП с автобусом#ДТП в Донецкой области