Под Славянском из-за ДТП перевернулся автобус с 25 пассажирами, есть пострадавшие (фото)
Водитель автобуса получил царапины лица, пассажирка автобуса, девочка 2011 рождения, получила ушибы.
На автодороге Славянск-Краматорск после столкновения с легковым автомобилем слетел с дороги и перевернулся автобус с 25 пассажирами, три человека пострадали.
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Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook, в ДТП пострадала 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и его малолетняя пассажирка.
«Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль «Приора» столкнулся с автобусом «Эталон», от чего последний слетел с дороги и перевернулся», - говорится в сообщении.
За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения, она доставлена в больницу.
Водитель автобуса получил царапины лица, пассажирка автобуса, девочка 2011 рождения, получила ушибы.
Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Проводится проверка обстоятельств происшествия.