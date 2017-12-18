В Житомирской области водитель микроавтобуса травмировал школьника на переходе и скрылся с места ДТП

Сегодня утром в Бердичеве Житомирской области водитель микроавтобуса травмировал школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, авария произошла на пешеходном переходе возле фабрики одежды на Соборной площади.

Микроавтобус белого цвета сбил десятилетнего ученика четвертого класса местной школы, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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В результате аварии школьник получил легкие травмы.

Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, сейчас полиция устанавливает его личность.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 ч.1 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.