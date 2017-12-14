В Одесской области обстреляли автобус с пассажирами

В Одесской области несколько молодых людей открыли огонь по рейсовому пассажирскому автобусу, где находились люди. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 12 декабря около 21.00 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе Одесса-Рени, в районе села Холмское, злоумышленники произвели выстрелы по кузову автобуса «МАН», в котором находились 12 пассажиров. Он следовал по маршруту Рени-Борисполь.

Предполагается, что неизвестные, находившиеся на обочине дороги, стреляли из ружья. В результате, в транспортном средстве разбиты передние фары и поврежден корпус. Пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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