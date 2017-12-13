В центре Киева член "Правого сектора" ударил скандального журналиста Коцабу в лицо во время съемки (видео)

В центре Киева член "Правого сектора" ударил скандального журналиста Коцабу в лицо во время съемки. Член "Правого сектора" Алексей Бык опубликовал видео на своей странице в Facebook.

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По его словам, инцидент произошел 12 декабря на Крещатике. Видео опубликовано без звука, поэтому понять, о чем он говорил с журналистом нельзя.

"Когда тебя напали - ты или идешь обороняться, или ты предатель. Третьего нет и быть не может", - написал Бык у себя на странице.

Судя по его записям на Facebook, Алексей Бык также воевал в АТО.

Сам журналист инцидент пока не прокомментировал. На своей странице "Вконтакте" он лишь опубликовал ссылку на новость о нападении без подписи.

Как сообщал УНИАН, Коцаба был арестован по решению суда 8 февраля 2015 года. Ему инкриминировали государственную измену, умышленные действия, направленные на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114-1 УК), в частности, за размещенный в соцсети видеоролик «Я против мобилизации», в котором он призвал "адекватных людей" отказаться от мобилизации.

В июле 2016 года суд полностью оправдал и отпустил журналиста