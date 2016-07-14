Суд полностью оправдал и отпустил журналиста Коцабу, призывавшего украинцев отказываться от мобилизации

Защитник Коцабы в своем выступлении подчеркивал, что вменяемая журналисту статья о препятствовании деятельности ВСУ является безосновательной, передает "Галка".

Также он заявил, что срыв мобилизации, в котором обвиняют Коцабу, не является компетенцией ВСУ, а ни один из свидетелей, выступивших в суде, не сказал о влиянии обращение Коцабы на мобилизацию.

В свою очередь прокурор отметил, что поддерживает апелляционную жалобу стороны гособвинения. По его словам, суд необоснованно и не в полном объеме исследовал доказательства и материалы дела, что не дало возможности признать Коцабу виновным в государственной измене.

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Кроме того, в суде слово предоставили и обвиняемому. Коцаба в очередной раз заявил, что события на Донбассе считает братоубийственной войной, но виновным себя в измене и препятствовании Вооруженным Силам не признает.

Затем суд поддержал жалобу Коцабы и его защитников и отменил решение Ивано-Франковского городского суда, признав блогера невиновным в препятствовании деятельности ВСУ.

После завершения суда Коцаба отправился домой.

Как сообщал УНИАН, Коцаба был арестован по решению суда 8 февраля 2015 года. Ему инкриминировали государственную измену, умышленные действия, направленные на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114-1 УК), в частности, за размещенный в соцсети видеоролик «Я против мобилизации», в котором он призвал "адекватных людей" отказаться от мобилизации.

12 мая Ивано-Франковский городской суд своим приговором назначил 3,5 года лишения свободы блогеру Руслану Коцабе.