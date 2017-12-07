В Днепре среди бела дня расстреляли мужчину - введен план "Сирена" (фото)

В Днепре неизвестные на улице застрелили мужчину.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, убийство произошло сегодня около 13 часов на Запорожском шоссе, возле жилого дома.

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«В полицию позвонила женщина, которая услышала выстрелы. Выглянув в окно, она увидела окровавленное тело. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и розыску злоумышленников. Полиция объявила план перехвата «Сирена», - сообщила Старчевская.

Данные об убитом полиция не разглашает, кроме того, что он 1983 года рождения.

Как сообщали СМИ, 24 ноября в Днепре секретарь набсовета при УСБУ подстрелил человека.