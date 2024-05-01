В небе над Украиной зафиксировали яркую вспышку: что это могло быть

Вероятно, вспышка не связана с ведением боевых действий.

В ночь на среду, 1 мая, в небе над Украиной зафиксировали мощную голубую всп ышку. Об этом явлении сообщали жители Днепропетровской и Харьковской областей.

Видео вспышки появилось в региональных пабликах. Явление могли видеть жители ряда соседних областей.

В этот момент воздушную тревогу не объявляли. Вероятно, явление связано не с боевыми действиями, а с падением космических тел.

Видео дня

В сети прогнозируют, что это могло быть падение метеорита, или другого небольшого твердого небесного тела. О вспышке также сообщают российские паблики. За явлением якобы наблюдали жители приграничных Белгородской и Курской областей.

Другие падения метеоритов

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на территории Турции также зафиксировали падение метеорита. Отмечалось, что соответствующее явление могли видеть люди из Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций.

Это произошло вечером, примерно в 20:15. Вспышка была настолько мощной, что освещала улицы. Некоторым удалось сделать соответствующие фотографии на телефон.

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