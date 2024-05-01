Вероятно, россияне будут пытаться идти в направлении Торецка.

Российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать в направлении Торецка.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), 30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. На направлении Бахмут-Часов Яр российские войска совершили больше атак, чем возле Авдеевки.

Во вчерашних сводках Генштаба Украины сообщалось о 47 атаках РФ на Авдеевском направлении и 57 атаках на Бахмутском направлении - больше всего на направлении Часов Яр.

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Аналитики ISW отмечают, что отчета за один день недостаточно, чтобы установить закономерность, но это может свидетельствовать о том, что российские войска несколько замедляют темпы атак вокруг Авдеевки, одновременно восстанавливая наступательные действия вокруг Часового Яра.

С 20 апреля российские войска сосредоточились на наращивании тактического успеха вблизи Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново (к северу от Авдеевки), но по состоянию на 30 апреля темпы подтвержденного продвижения, похоже, замедлились.

Вероятно, оккупанты могут решить наступать со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить российские наступательные операции вблизи Часового Яра. Для этого России нужна тактическая пауза, чтобы сосредоточить силы для наступления.

Как отмечают аналитики, Часов Яр - оперативно важный объект, поскольку он станет плацдармом для российских войск для начала наступательных операций на Дружковку и Константиновку, которые служат крепостями для четырех крупных городов Донецка. Однако российским войскам, вероятно, понадобится более длительная пауза для усиления существующих подразделений и передислокации дополнительных сил в район Очеретино, если они решат попытаться продвинуться на север в район Торецка.

Война в Украине: ситуация на передовой

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток, 30 апреля 2024 года, российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. Горячее всего было на Бахмутском и Авдеевском - там украинские защитники отбили 24 и 23 атаки соответственно.

В то же время на Новопавловском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Еще 16 атак украинские защитники отбили на Лиманском.

Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной рубеж" Иван Шевцов заявил, что россияне начнут наступление на нескольких направлениях до 9 мая. По его словам, Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе.

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