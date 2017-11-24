В Днепре секретарь набсовета при УСБУ подстрелил человека - СМИ (фото)

24 ноября в 00:00 на спецлинию патрульной полиции поступило сообщение том, что в Днепре на бульваре Славы, 8 происходит драка. Один из участников потасовки достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов.

Карета "скорой" забрала двоих пострадавших: одного — с пулевыми ранениями и разбитым лицом, другого — с травмами лица, передает "Информатор". Патрульная полиция для выяснения обстоятельств забрала в Соборное отделение всех участников инцидента.

"Я вышел на улицу выгулять свою собаку. Под подъездом увидел, как четверо бьют руками и ногами человека, у которого в руках был пистолет. Я начал вызывать полицию", — рассказал Олег, свидетель драки.

В отделении горбольницы № 16 патрульные полицейские взяли под охрану участников обеих сторон кровавого инцидента. По предварительным данным, оба гражданина были в состоянии алкогольного опьянения.

"Меня с мужем друзья провожали домой. Ребята стояли под балконом и смотрели на окна. Им сделал замечание кто-то из жильцов дома, мол, зачем вы смотрите на окна. Мой муж попрощался с ними, и мы собирались подняться в свою квартиру. Но тот, что сделал замечание нашим друзьям, не успокоился и стал нас оскорблять нецензурными словами, провоцировать на конфликт. Потом достал пистолет из борсетки и стал его направлять в меня и в моего супруга", — рассказала жена Игоря, одного из участников конфликта, получившего 9 пулевых ранений.

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Его ранили в шею, живот, руки, ноги. Врачи осмотрели пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь. Они заверили, что жизнь мужчины в безопасности.

Стрелявший представился Денисом Розовым, секретарем общественного наблюдательного совета при УСБУ в Днепропетровской области, представителем общественной организации "Рух Вільна Доля". Он заявил, что на него напали, избили и забрали 20 тысяч гривен, которые были собраны для нужд организации. Со слов Дениса Розова, он стрелял из зарегистрированного на его имя травматического пистолета "Форт-12". У него медики диагностировали сотрясение головного мозга.

По словам лейтенанта патрульной полиции Бориса Бреуса, на данный момент следственно-оперативная группа разбирается в случившемся, опрашивая всех свидетелей кровавого инцидента.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Днепре неизвестный открыл стрельбу, в результате которой были ранены четверо мужчин.