Подобные 12-гранники находят по всей северо-западной Европе уже три века, но до сих пор не смогли понять, что это.

Археологи обнаружили на востоке Англии еще один "римский додекаэдр" - загадочный металлический предмет древнеримских времен, назначение которого до сих пор остается непонятным для ученых. Об этом пишет The Washington Post.

На первый взгляд предмет больше похож на научно-фантастическую иллюстрацию, чем на древнеримскую реликвию. Это полый многогранник размером со сжатый кулак, который имеет 12 граней в форме пятиугольника с отверстиям разного размера в каждой. На каждом из 20 углов он имеет полусферический выступ. По геометрической форме такой предмет называют "додекаэдр".

Отмечается, что за последние 300 лет в Северной и Западной Европе было обнаружено около 130 таких объектов. Хотя археологи быстро определили, что это реликвии древнеримских времен, консенсуса относительно назначения этих предметов нет до сих пор. Как на беду, древнеримские тексты и фрески тоже не содержат никаких упоминаний об этих додекаэдрах.

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"Одна из причин, почему это так захватывает публику, заключается в том, что трудно поверить, что мы имеем что-то из римского периода, о чем мы не знаем, для чего это. Это очень соблазнительно хотеть разгадать эту тайну", - сказала Лорена Гитченс, археолог, специализирующаяся на римских додекаэдрах.

Поскольку обнаруженные на сегодня додекаэдры представлены различными размерами - от 4 до 11 см - это сразу исключает возможность их использования в качестве стандартного измерительного устройства.

Географическое расположение находок дает еще одну подсказку: все додекаэдры были найдены в северных и западных провинциях Римской империи - современной Британии, Франции и Германии. Они всегда находятся к северу от Альп, а в Средиземноморском бассейне пока не обнаружено ни одного. По мнению Гитченс, это также исключает военное назначение объектов.

"Если бы это была чисто римская военная вещь, ее использовали бы по всей империи", - убеждена исследовательница.

Сегодня существует много предположений относительно назначения додекаэдров - от инструмента определения оптимальной даты начала сева до банального подсвечника. Но ученые-археологи сомневаются, что предмет использовался для практических повседневных задач.

"Я знаю это, потому что я проверила многие из них и обнаружила, что они не имеют такого износа, которого можно ожидать от инструмента. Они также гораздо более деликатны, чем люди представляют. Их бы очень быстро сломали", - сказала Гитченс.

Самая популярная теория среди академических экспертов, хотя она еще не доказана, заключается в том, что додекаэдры имели религиозное или ритуальное назначение, определенным образом связанное с местными практиками в окрестностях Римской империи.

Другие интересные археологические находки

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Также мы рассказывали, что археологи обнаружили 850-летний клад в древней могиле. Хотя некоторым эта находка может показаться просто старым металлом, шведские историки говорят, что это открытие имеет важное значение для их отрасли.

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