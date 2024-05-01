Украинцам надо отбиться, подчеркнул эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в течение текущего года РФ бросит против украинского государства "абсолютно все", что имеет.

Об этом говорится в статье обозревателя NV Ивана Яковины. По его мнению, следует "готовиться к тому, что это будет тотальная война с российской стороны", и надо отбиться. "И в 2024 году, скорее всего, придется набирать в ВСУ дополнительно людей - 100, 200, 300 тысяч человек", - спрогнозировал журналист.

Обозреватель добавил, что, возможно, людей в Вооруженные силы Украины проще было бы набрать, если бы были четко прописаны сроки службы. "Потому что если бессрочно вы идете в армию, то количество желающих вступить в ряды вооруженных сил стремительно снизится", - подчеркнул автор.

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Напомним, в конце мая власти США решили выделить десятки миллиардов долларов на помощь украинцам. Сообщалось, что на фронте еще нет новой помощи от американцев.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупредили, что до приезда помощи из Штатов в Украине ситуация на фронте может ухудшиться, если российские оккупанты начнут сильнее атаковать.

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