Трагедия на Житомирщине: в огне погибли двое детей

В Житомирской области в результате пожара в деревянном жилом доме погибли двое детей.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Пожар возник 2 декабря в 23:43 в селе Стрижевка Коростышевского района. В 00:05 спасателями пожар был локализован, а в 02:40 - ликвидирован.

В доме проживали три человека. В результате пожара погибли двое детей.

Как впоследствии уточнили в пресс-службе ведомства, погибли двое детей 2004 и 2016 годов рождения, которых родители оставили без присмотра.

Спасатели также выяснили, что интенсивному распространению огня способствовали поздний вызов и доступ кислорода внутрь дома, который произошел в результате того, что крестьяне, пытаясь помочь, разбили стекло в окне.

По факту смерти детей правоохранителями открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в селе Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области сегодня во время пожара погибли двое малолетних детей.