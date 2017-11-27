Трагедия в Одесской области: во время пожара погибли двое маленьких детей

В селе Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области сегодня во время пожара погибли двое малолетних детей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«В Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что в селе Староказачье в жилом доме произошел пожар», - отметили в главке.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции, которая начала работу после локализации пожара.

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«Установлено, что в результате пожара двое детей 4 и 2 лет, находившихся в доме, погибли. Мать детей отсутствовала, отец находится на заработках в Одессе», - говорится в сообщении.

По данному факту материалы зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 13:41 в службу спасения «101» поступило сообщение, что в Староказачьем на улице Пушкина произошло возгорание летней надворной постройки. Отмечается, что к месту происшествия пожарно-спасательному подразделению пришлось добираться 40 км.

По прибытию на место ЧП спасателями было установлено, что пожар ликвидирован сотрудниками пожарно-сторожевой охраны села и местным населением.

«Во время тушения пожара обнаружено двое погибших детей - четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик», - рассказали в главке.

Пожар в 14:15 был ликвидирован на площади 30 кв. м. В результате огнем повреждены входные двери, мебель и личные вещи. Предполагаемая причина пожара – использование самодельного обогревателя.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое несовершеннолетних детей.