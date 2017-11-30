В Ивано-Франковске грабители вынесли из магазина сейф с 200 тысячами гривень

В Ивано-Франковске из табачного магазина грабители вынесли сейф с 200 тыс. грн. Как сообщили УНИАН в полиции Ивано-Франковска, ограбление произошло 29 ноября около 3.30 в магазине табачных изделий, который находится на перекрестке улиц Миколайчука и Симоненко в микрорайоне «Каскад».

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«Неизвестные лица повредили замок защитных роллет и пластиковые двери, проникли в помещение магазина и похитили металлический сейф, в котором находилось около 200 тысяч грн», - сообщили в полиции.

По данному факту проводится проверка и следственные действия, продолжаются поиски злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 14-летний сын нардепа-"радикала" пытался ограбить магазин.