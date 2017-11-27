В Киеве 14-летний сын нардепа-"радикала" пытался ограбить магазин (видео)

В Киеве задержали 14-летнего сына народного депутата Игоря Попова от "Радикальной партии" Олега Ляшко, который пытался ограбить продуктовый магазин, сообщает Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что нападение произошло в Оболонском районе. Двое неизвестных в балаклавах влетели в помещение и ограбили магазин "Праздничный".

"26 ноября, двое неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин "Праздничный" на пр-те Рокоссовского, 3, после чего один из преступников был задержан. Задержанным оказался сын народного депутата и общественного активиста 2003 г.р., у него были обнаружены и изъяты балаклава и стартовый пистолет "Retay" калибра 9 мм с 7-ю патронами соответствующего калибра", - говорится в сообщении.

Впоследствии по горячим следам неподалеку автостанции "Полесье" задержали второго правонарушителя 2002 г.р. "Оба злоумышленника зарегистрированы на Оболони в Киеве", - добавили источники.

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Сам Игорь Попов у себя в Facebook написал, что его сын "попал в плохую компанию и совершил правонарушение", однако, что именно случилось, депутат не сказал.

"У меня в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, не досмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, моей лучшей команды. Слава Богу все живы, пройдет следствие, виновные понесут ответственность без всяких исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне", - написал он.

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