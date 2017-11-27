На Каневском водохранилище второй день ищут пропавшего рыбака и его сына

Для поиска рыбаков, пропавших вчера днем на Каневском водохранилище, вылетел вертолет МИ-9.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что 26 ноября в 23:00 в дежурную смену ГСЧС Украины обратился мужчина, его сын и внук в воскресенье в 9:00 на собственной пластиковой семиместной лодке с двигателем вышли на рыбалку на Каневское водохранилище вблизи г. Переяслав-Хмельницкий, и в 13 часов с ними была утрачена связь.

О происшествии спасатели также сообщили Национальной полиции. Кроме того, были самостоятельно организованы поиски с помощью двух местных рыбаков на моторной лодке. Поиски продолжались с 16 до 19 часов, однако результатов не дали.

«Сегодня в 10:19 в зону поиска пропавших рыбаков вылетел вертолет МИ-9 ГСЧС. К этому привлечено 49 человек личного состава и 9 единиц техники (из них 3 лодки), в том числе от ГСЧС - 33 человек личного состава и 4 единицы техники», - добавили в ведомстве.