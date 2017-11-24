Австралийские рыбаки провели пять дней на крыше машины, спасаясь от крокодилов

19-летний Чарли Уильямс и 37-летний Бо Брайс-Моррис, взяв с собой собаку, отправились в пятницу на рыбалку в отдаленной местности на побережье штата Западная Австралия. Там их автомобиль застрял в грязи. Об этом пишет Би-би-си.

Мужчины записывали свои злоключения на видео - в надежде, что эти записи увидят их родственники.

Спасатели обнаружили их во вторник.

"Они были очень усталыми, страдали от обезвоживания и получили тепловой удар. Само собой, они были очень рады увидеть нас", - рассказал сержант полиции Марк Бальфур, который возглавлял спасательные работы.

По его словам, обоим удалось выжить лишь потому, что они тщательно распределили запасы воды и провизии так, чтобы их хватило на как можно дольше. Однако к тому моменту, когда они были найдены на полуострове Дампир, примерно в 100 километрах от города Брум, все запасы уже подошли к концу.

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По словам сержанта Бальфура застрявшие рыбаки заметили неподалеку крокодила, что их очень испугало.

В одном из записанных и видеоклипов, Бо Брайс-Моррис говорит: "Прошлой ночью нас окружили крокодилы. Они пытались напасть на мою собаку".

Несмотря на это, дальше он уверяет, что они оба настроены позитивно и передает привет родственникам.

"Нас никто не может найти. Время от времени слышны самолеты. Вы не можете себе представить, как опускается сердце, когда слышишь, что они улетают, - говорит он. - Надеюсь, хоть кто-то нас найдет".

Полиция начала поиски во вторник, после того как семьи рыбаков сообщили, что те не вернулись домой. Их нашли в тот же день.

По словам сержанта Бальфура, они застряли в далекой глуши - в местах, известных своими высокими приливами.