На Львовщине в пункте приема металлолома обнаружили четыре артснаряда времен Второй мировой войны

В городе Жолква Львовской области 15 ноября в пункте приема металлолома обнаружили четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, к сотрудникам полиции поступило анонимное сообщение от местного жителя о том, что во время сдачи металлолома он заметил на территории пункта приема металлолома на ул. Дорошенко, расположенного на расстоянии 50 м от жилых домов, несколько предметов похожих на боеприпасы.

Читайте такжеВ селе на Николаевщине нашли и уничтожили более 60 авиабомб

Прибывшие на место оперативники и спасатели обнаружили среди металлолома четыре артиллерийских снаряда калибра 125 мм и 75 мм времен Второй мировой войны. На месте выставлена охрана, подана заявка в центр быстрого реагирования ГСЧС на обезвреживание боеприпасов.

Правоохранители выясняют происхождение взрывоопасных предметов, находившихся среди лома вблизи жилых домов на многолюдной улице.