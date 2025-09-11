Даже в сыром погребе картофель сохранится в идеальном состоянии, если следовать этому совету.

Когда урожай на огороде уже выкопан, к дачникам приходит новая "головная боль" - как хранить картошку, чтобы не прорастала и не гнила. Прежде всего переберите гнилые клубни, удалите комки грязи и обсушите на солнце. А дальше начинается "магия". Несколько хитростей помогут сохранить овощи до весны в идеальном состоянии.

Что делать, чтобы картошка не гнила в погребе

Разделите сухую бульбу на несколько куч - мелкую, среднюю и большую. Подготовьте большие деревянные или пластиковые ящики. Для длительного хранения картофель переносят в темное помещение с температурой +2-3°, в идеале - погреб или подвал. В квартире эти условия соблюсти трудно, но может подойти балкон или, при минусовых градусах, кладовая.

Главным правилом того, как хранить картошку, является соблюдение двух условий - темноты и прохлады. Первое нужно для предотвращения выработки токсина соланина. Второе - чтобы клубни не прорастали раньше времени.

Некоторые предметы и продукты способны впитывать влагу из воздуха, благодаря чему урожай не гниет. Чтобы овощи гарантированно пролежали до апреля, запомните, что положить под картошку в погреб:

слой пенопласта;

луковая шелуха;

еловые ветки;

опилки;

половина яблока;

листья папоротника;

лимон с проколами.

Выбранный наполнитель кладут на дно ящика, а также перекладывают им клубни. Вы заметите, что бульба в этой таре почти не будет гнить. Раз пару месяцев не забывайте перебирать содержимое и выбрасывать подгнившие картофелины.

Соблюдая перечисленные правила, можете быть уверены в сохранности урожая. В темном и прохладном помещении у микробов нет ни шанса поразить картошку.

