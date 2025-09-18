Первый шаг к этому открытию был сделан во Франции.

Астрофизики из Ратгерского университета (США) в ходе своей работы обнаружили редкий "крест Эйнштейна", однако на этот раз изображение было необычным. Об этом пишет Phys.Org.

Известно, что "крест Эйнштейна" является редкой космической конфигурацией, в которой свет от удаленной галактики искривляется гравитацией галактик, находящихся перед ней, образуя четыре изображения.

"Но дополнительное изображение в этом кресте Эйнштейна указывало на "нечто необычное", что оказалось массивным, скрытым ореолом темной материи. Существование этой невидимой структуры можно было заключать только с помощью тщательного компьютерного моделирования и анализа", - отмечают в Phys.Org.

Видео дня

В издании добавляют, что темная материя составляет большую часть материи во Вселенной, однако ее невозможно увидеть непосредственно.

"Мы знаем о ее существовании только благодаря тому, как она влияет на то, что мы видим, например, как она преломляет свет от отдаленных галактик. Это открытие дает нам редкую возможность детально изучить эту невидимую структуру", - подчеркнул выдающийся профессор кафедры физики и астрономии Школы искусств и наук и соавтор исследования Эндрю Бейкер.

В то же время первый шаг к этому открытию был сделан во Франции.

"Мы были шокированы. Это выглядело как крест, и в центре было это изображение. Я знал, что никогда раньше такого не видел", - поделился французский астроном, директор по исследованиям Французского национального центра научных исследований и главный автор исследования, который первым обнаружил аномалию в данных радио телескопов Northern Extended Millimeter Array (NOEMA) во французских Альпах, Пьер Кокс.

Известно, что исследователи изучали отдаленную пылевую галактику под названием HerS-3. Используя NOEMA и Атакамский большой миллиметровый/субмиллиметровый массив (ALMA) в Чили, они увидели, что свет от HerS-3 разделился на пять, а не на четыре изображения. Сперва ученые подумали, что это может быть ошибка данных, однако пятое изображение никуда не исчезало.

"Мы пытались от него избавиться. Мы думали, что это проблема с прибором. Но оно было настоящим", - добавил Кокс.

Ученые также предсказали, что в будущих наблюдениях могут быть видны другие особенности, к примеру, утечка газа из галактики. Если такие предсказания подтвердятся, то это станет мощным подтверждением их моделей.

"Это опровержимое предсказание. Если мы посмотрим и не увидим этого, нам придется вернуться к начальному этапу. Так работает наука", - отметил астрофизик Чарльз Китон.

Другие исследования космоса

Ранее исследование показало, что зонд NASA нашел на Марсе, вероятно, следы живых организмов. Отмечается, что в образце были найдены минералы и структуры, которые на Земле часто связаны с деятельностью микроорганизмов.

Также стало известно, что Млечный Путь может столкнуться с другой галактикой. В то же время ученые говорят, что вероятность этого события значительно ниже, чем предполагалось ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: