Правильно подобранный оттенок способен усилить шансы на успех, считают астрологи.

Энергия оттенков - это доступный инструмент для притяжения желаемого. Хотите ли вы признания своих заслуг, финансового роста или внимания в любви, использование определенных цветов в одежде и аксессуарах помогает гармонизировать пространство вокруг вас и открыть дорогу удаче. По словам астролога Макайлы Макрей, каждому знаку Зодиака соответствует особый цвет, который усиливает его сильные стороны, способствует успеху и помогает влиять на других, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен - красный

Энергичные и целеустремленные Овны раскрывают свою природу через красный цвет. Он усиливает их пыл, страсть и лидерские качества, помогая им получать заслуженные награды.

Телец - зеленый

Для чувственного и земного Тельца зеленый — символ спокойствия и процветания. Этот цвет привлекает новые шансы, укрепляет связи и дает внутреннюю гармонию.

Близнецы - желтый

Желтый оттенок помогает Близнецам проявлять интеллект, коммуникабельность и легкость в общении. Он подчеркивает их умение заводить полезные знакомства и создавать дружеские связи.

Рак - белый

Белый цвет помогает Ракам подчеркнуть их мягкость, интуицию и жизнерадостность. Этот оттенок делает их образ открытым, умиротворяющим и располагающим к доверию.

Лев - золотой

Знак, созданный для блеска и признания, находит особую силу в золоте. Этот цвет усиливает харизму Льва, его уверенность и природное обаяние, открывая двери к успеху.

Дева - бежевый

Практичным Девам подходит бежевый - цвет стабильности и собранности. Он отражает их аккуратность, интеллект и стремление к порядку, помогая добиться ясности и заслуженного признания.

Весы - розовый

Розовый приносит Весам гармонию и романтическую удачу. Этот цвет раскрывает их природное очарование, обостряет чувство равновесия и помогает выстраивать доверительные связи.

Скорпион - черный

Черный оттенок усиливает мистическую привлекательность Скорпиона, подчеркивая его глубину, силу и скрытые возможности. Этот цвет помогает сохранять внутреннюю защиту и использовать интуицию.

Стрелец - фиолетовый

Фиолетовый оттенок дает Стрельцам ощущение силы и благородства. Он помогает раскрывать лидерские качества и притягивает в жизнь везение и новые перспективы.

Козерог - коричневый

Коричневый цвет символизирует надежность и мудрость Козерогов. Он усиливает их серьезность и упорство, а также помогает проявить трудолюбие и получить уважение.

Водолей - бирюзовый

Бирюзовый оттенок отражает уникальность и независимость Водолеев. Этот цвет помогает в дружбе, вдохновении и творческих начинаниях, позволяя заявить о себе и выделиться.

Рыбы - лавандовый

Лавандовый оттенок усиливает мечтательность и духовность Рыб. Он помогает привлекать вдохновение, внутреннюю гармонию и романтические подарки судьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: