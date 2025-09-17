Он подчеркнул, что повреждение трубы - это временная мера и она не решает ситуацию.

Чтобы воспользоваться трубопроводом для переброски пехоты возле Купянска, россиянам пришлось сначала его отремонтировать. На это ушло несколько месяцев. После чего трубу быстро снова вывели из строя, сейчас использовать ее невозможно. Об этом в интервью "Фабрике новостей" рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, ранее эта труба уже была повреждена, но россияне в течение четырех месяцев смогли ее отремонтировать, поскольку эта территория оказалась под их контролем. По словам военного, противник мог пользоваться трубой недолго, а о том, что враг переправляется по ней, узнали от тех россиян, которые были взяты в плен.

"На текущий момент, за счет огневых средств, был нанесен удар именно в то место, где труба проходит под рекой Оскол, идет по дну. И как следствие, она несколько булькнула: наполнена водой, скорее всего. И не только водой", - прокомментировал боец уже текущую ситуацию.

Видео дня

При этом Федоренко подчеркнул, что не исключено, что противнику с течением времени снова удастся ее отремонтировать, поскольку место нового повреждения находится так же в пределах контролируемой захватчиками территории.

Он заверил, что на текущий момент Силы обороны держат под контролем все выходы и само место, где проходит труба под землей.

"Но повреждение трубы - это временная мера. Это не решает ситуацию. Решает ситуацию затопления. А в целом решает ситуацию выкапывание трубы", - подчеркнул Федоренко.

По его убеждению, в определенном направлении уже работает областная Харьковская администрация.

"Это такая история, что она чем-то похожа на Троянского коня. С одной стороны труба нам нужна, чтобы газифицировать, с другой стороны мы подвергаем риску Силы обороны в тот момент, если противник продвинется дальше", - подчеркнул Федоренко

Он отметил, что в приграничных с РФ областях много подобных сетей, которые могут использовать россияне. И поэтому, по убеждению военного, все госадминистрации должны сделать выводы, включая то, как альтернативно обеспечить населенный пункт газом и тому подобное.

"Когда война приближается к тому или иному месту, например, как к Купянску, очевидно, что у Сил обороны нет возможности загнать туда огромный трактор, который выроет трубу в 1,5-2 км. А после того как выроет, ее надо разрезать и отвезти в место соответствующего хранения. В случае, если Силам обороны удалось отстоять территорию, подвинуть противника, вкопали обратно, сварили, пустили газ в то село, в которое нужно. Но вопрос в том, что эти работы надо проводить заранее. Сейчас понятен театр боевых действий, понятны намерения противника, куда он будет давить, где будет пытаться получить успех", - говорит Федоренко.

Военный подчеркнул, что мы должны просчитывать все варианты. И относительно текущей ситуации в самом Купянске Федоренко говорит, что она сложная.

"Там частично остаются гражданские. Около 900 человек остаются в городе. Противник понимает, что мы не открываем огонь по гражданским. И они переодеваются в гражданское", - отметил он.

По его словам, основная задача у оккупантов - политическая, развернуть "тряпку"-триколор и сфотографироваться. Но группы противника, проникшие в город, зачищаются.

"Противник не контролирует ни одного из районов Купянска. Но присутствие разведывательно-диверсионных групп высокое в городе. Поэтому идут сейчас сложные уличные бои по поиску и ликвидации этих групп", - сказал командир полка "Ахиллес".

Операция "Труба": под Купянском

Как сообщал УНИАН, американский Институт изучения войны писал, что зафиксирован уже третий эпизод использования россиянами трубопроводов для незаметной переброски пехоты и это может свидетельствовать о системной практике распространения приобретенного опыта между российскими подразделениями. Впервые россияне прибегли к такой тактике во время боев за Авдеевку, а второй раз - на финальном этапе боев за Суджу.

Вместе с тем аналитики не исключают, что использование трубопроводов может быть просто импровизацией на месте отдельных российских подразделений в условиях постоянного присутствия украинских дронов над полем боя.

Вас также могут заинтересовать новости: