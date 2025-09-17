Замок Корвин в Румынии был признан самым уединенным замком.

Составлен рейтинг лучших скрытых европейских замков для уединенного отдыха. В список вошли готическая крепость в Румынии и два места Шотландского нагорья.

Если вы являетесь любителем замков, то эти европейские направления обязательно должны быть в вашем списке, пишет Mirror. Эти места, богатые впечатляющей архитектурой и очаровательными замками, идеально подходят для осеннего путешествия.

Компания Avis проанализировала тенденции в социальных сетях, данные поиска Google и отзывы на TripAdvisor, чтобы составить рейтинг "самых волшебных замков" Европы. Компания проанализировала 50 замков и назвала тройку лучших.

Видео дня

Замок Корвин в Румынии был признан самым уединенным замком. Он расположен немного в стороне от известных маршрутов, примерно в двух часах езды от Тимишоары.

Один из крупнейших замков Европы - замок Корвин был местом заключения Влада Цепеша, прообраза Дракулы.

Скрытые жемчужины Шотландии также занимают важное место в списке уединенных замков. Замок Эйлен-Донан, расположенный на месте слияния трех озер, занял второе место в списке.

Расположенный на приливном острове, замок является одной из самых знаковых достопримечательностей Шотландии и датируется XIII веком. Однако, остается на удивление малоизвестным.

Замок Эйлен-Донан идеально подходит для путешественников, желающих перенестись в другую эпоху или воплотить в жизнь сказку о Хайленде.

По дороге к замку можно исследовать Шотландское нагорье и полюбоваться такими природными красотами, как Бен-Невис, Глен-Ко и Лох-Несс. Находясь в Шотландии, вы также можете добавить в свой маршрут поездку в замок Инверари – еще одну скрытую жемчужину, вошедшую в список 10 лучших по версии Avis.

Еще один замок, заслуживающий упоминания – Предъямский замок в Словении, занявший третье место в списке самых уединенных. Построенный прямо в устье пещеры на скале, этот замок предлагает уникальный вид.

Этот замок, расположенный в 114 км от аэропорта Любляны, построен более 800 лет назад и сочетает природную красоту с человеческими новаторствами и традициями.

Ранее УНИАН.Туризм писал о том, что названы 3 райских уголка, которые бьют рекорды по количеству туристов.

Вас также могут заинтересовать новости: