Температура повысится на пару градусов, а дождя уже не будет.

С четверга, 18 сентября, погода в Киеве начнет стабилизроваться и улучшаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Нояью температура в столице снизится до +11°, а днем будет +17°...+19°. Солнца станет больше, ожидается практически безоблачный день. ОСадков уже не будет.

Прохлады добавит северный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление повысится с 746 до 750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 18 сентября ночью будет +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +19°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +9°...+18°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+16°, дождь.

В Одессе 18 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +19°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +11°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, дождь, +14°...+18°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +21°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +13°, днем +21°.

Вас также могут заинтересовать новости: