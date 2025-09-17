С четверга, 18 сентября, погода в Киеве начнет стабилизроваться и улучшаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Нояью температура в столице снизится до +11°, а днем будет +17°...+19°. Солнца станет больше, ожидается практически безоблачный день. ОСадков уже не будет.
Прохлады добавит северный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление повысится с 746 до 750 миллиметров ртутного столба.
Погода 18 сентября
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +20°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.
В Тернополе 18 сентября ночью будет +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +19°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.
В Виннице завтра будет +9°...+18°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+16°, дождь.
В Одессе 18 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°, дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +19°, пасмурно, дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +11°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +12°, днем +17°, пасмурно, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, пасмурно, дождь.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, дождь, +14°...+18°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +21°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +13°, днем +21°.