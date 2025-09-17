Во Франции эскадрилья Rafale четыре раза в год проводит учения, которые максимально приближены к реальным боям.

После вторжения в воздушное пространство Польши около 20 российских дронов Франция направила в эту страну НАТО свои три "ядерных" истребителя Rafale, потому что поняла - с диктатором Путиным можно разговаривать только на языке силы. Такое мнение высказал на Radio NV главный редактор Defense Express Олег Катков.

В частности, его спросили, зачем Франция переместила в Польшу 3 борта Rafale, которые являются носителями ядерного оружия, и являются слишком мощным оружием для сбивания "Шахедов" или "Гербер".

"Это так по французски сделано... Мне кажется, что Франция поняла, на каком единственном языке можно разговаривать с РФ", - сказал Катков.

Он напомнил, что РФ развернула ОТРК "Искандер" в Калининграде и установила его на полигоне возле населенного пункта Кудрявцево, откуда они могут долететь до стран Балтии, Польши, Швеции, Германии. Таким образом, по мнению Каткова, Rafale стали своеобразным ответом Москве от НАТО на условное угрожание ракетой "Искандер".

Как пояснил эксперт, Rafale несут ракеты ASMP-A, которые являются сложной целью. Они имеют дальность 500 км, при скорости до 3 махов, и оснащены термоядерной боеголовкой.

По данным Каткова, эскадрилья, в которую входят эти борта Rafale, четыре раза в год участвуют в полноценных учениях, проходящих в условиях, максимально приближенных к боевым.

Он напомнил, что заявление президент Франции Эмманюэля Макрона о направлении в Польшу Rafale некоторыми политиками было воспринято с определенным скепсисом. Однако впоследствии оказались, что это "не просто Rafale", а Rafale, которые приписаны к Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, которая базируется на 113-й авиабазе Saint-Dizier - Robinson. То есть, это не просто истребители, а штатные носители ядерного вооружения. Катков сказал:

"Не все Rafale могут нести ядерное вооружение. Это ракеты ASMP-A. И только 20 Rafale во Франции, по имеющейся информации, могут их нести... С чем они (истребители - УНИАН) прилетели - с ядерным вооружением или нет - неизвестно. Но, как раз эти три машины размещены на авиабазе, которая в 120 км от границы с Беларусью. Конечно, это никак не анонсировалось... Просто появились фотографии, где было четко видно эмблему эскадрильи".

Французские самолеты в Польше

Напомним, после дроновой атаки РФ на Польшу, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во исполнение обязательств в рамках НАТО, Франция направит в Польшу три истребителя Rafale. Заявление французского лидера было воспринято скептически, но впоследствии стало известно, что эти борта предназначены для нанесения ударов тактическим ядерным вооружением.

