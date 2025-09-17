Лишь 10% согласны с заявлением Дональда Трампа о том, что российская атака была "ошибкой".

Абсолютное большинство граждан Польши не согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о "случайности" российской атаки дронами в ночь на 10 сентября.

Как пишет wiadomosci.wp.pl, согласно опросу IBRiS, 81,7% поляков не считают, что вторжение российских дронов в польское воздушное пространство было ошибкой, как это предположил президент США Дональд Трамп.

Лишь 10,6% соглашаются с таким предположением и еще 7,7% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

Издание напоминает, что заявление Трампа о том, что инцидент мог быть ошибкой, столкнулось с резкой критикой в Польше.

Так, вице-премьер-министр Радослав Сикорский и лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский решительно отвергли это толкование.

"Нет, это не была ошибка", - подчеркнул Сикорский в социальных сетях.

В то же время опрос выявил различия в восприятии инцидента среди избирателей разных партий. Наибольшую поддержку теории ошибки имеют избиратели Конфедерации (18%), Гражданской коалиции (17%) и Новых левых (17%). Избиратели ПиС, наоборот, наиболее скептически относятся к этому объяснению, только 4% считают, что это мог быть случайный поступок.

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS с помощью компьютерных телефонных интервью (CATI) 13-14 сентября 2025 года на выборке из 1067 поляков.

Атака дронов на Польшу

Как сообщал ранее УНИАН, 10 сентября в Польшу вторглись российские дроны. Премьер-министр Дональд Туск официально это подтвердил и признал, что это были именно российские ударные беспилотники.

В то же время Дональд Трамп, комментируя атаку российских дронов на Польшу, заявил, что "возможно, это была ошибка". Такая слабая реакция вызвала тревогу в Европе, и заставила многих членов НАТО усомниться в готовности Трампа защищать их в случае реального российского нападения.

