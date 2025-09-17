Американские партнеры уже смотрели объекты в Кировоградской и Житомирской областях.

США рассматривают для инвестирования все подконтрольные украинской власти территории в рамках совместного Инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-встречи с журналистами сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

"Американская сторона рассматривает все территории, которые контролирует Украина. Они смотрели объекты в Кировоградской, Житомирской областях. География интересов охватывает всю страну, и здесь нет исключений", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что на этапе инвестиционной оценки для каждого конкретного проекта будут учитываться риски и условия страхования.

"Это стандартная практика, и именно тогда инвесторы будут принимать решение об участии", - добавил Соболев.

Соглашение о недрах Украины с США

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Таким образом Киев и Вашингтон создали Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50 на 50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а наполняться он будет доходами исключительно с новых лицензий.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что в сентябре должно состояться первое заседание совета инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, а также и прибытие в Украину американской делегации для осмотра потенциальных инвестиционных проектов.

17 сентября стало известно, что Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о своем первом взносе в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина на сумму в 75 миллионов долларов. Общий капитал фонда достигнет 150 миллионов долларов.

