Археологи предварительно датируют артефакты II или III веком н.э.

Археологи обнаружили в Румынии расплавленные металлические сокровища в руинах сгоревшего дома римской семьи. Об этом пишет Live Science.

Согласно заявлению Национального исторического музея Румынии, возглавлявшего исследование, сокровища, состоящие из монет и металлических украшений, вероятно, принадлежали знатной семье около 1900 лет назад.

Исследователи нашли более 40 монет и несколько украшений из драгоценных металлов в руинах дома в городе Хистрия, археологическом памятнике на западном побережье Черного моря. Изначально древнегреческая колония, Хистрия была аннексирована Римской империей в I веке н. э.

По данным музея, металлы расплавились и сплавились во время пожара, сохранив форму деревянного ящика, в котором они хранились. Отдельные монеты также сохранили свою круглую форму, хотя и подверглись коррозии за прошедшие века.

В заявлении также сказано, что в том же слое на месте раскопок были обнаружены другие артефакты, включая керамические сосуды, надписи и предметы из бронзы, железа, стекла и камня.

Интересно, что сам дом был "роскошным": полы были вымощены известняком, а стены оштукатурены и расписаны. Эти детали указывают на то, что в жилище проживала знатная семья.

Археологи предварительно датируют артефакты II или III веком н.э., периодом Римской империи, известным как Принципат. В этот период, начиная с правления Августа Цезаря в 27 г. до н.э. и заканчивая 284 г. н.э., римское общество было реструктурировано, чтобы сосредоточить власть в руках одного императора, сохранив при этом некоторые внешние признаки республики. В заявлении сказано:

"Здание и археологические находки внутри являются важными свидетельствами для реконструкции момента в жизни древней крепости в период Принципата".

Отмечается, что эти находки, наряду с другими находками на месте раскопок, такими как дороги, водопроводные трубы и печь, помогают археологам реконструировать возможный облик Истрии во времена Римской империи.

Артефакты теперь являются частью коллекции Национального исторического музея Румынии. Там они пройдут дальнейшее исследование, реставрацию и консервацию, прежде чем будут выставлены на обозрение. Музей пока не объявил, когда артефакты будут представлены публике.

